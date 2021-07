Erst zu spät, dann dominant: FC Barcelona um Neuzugang Depay fertigt VfB Stuttgart im Test ab 

Das Spiel wurde eine Stunde später als geplant angepfiffen,weil die Gäste des FC Barcelona auf der Anreise in einem Stau steckten. Der FC Barcelona reist aus seinem Trainingslager in Donaueschingen nach Stuttgart. Zudem stand die Austragung des Testspiels bereits am Mittag auf der Kippe, weil es zwei neue Corona-Fälle im Kader der Schwaben gab. "Die Spieler befinden sich in häuslicher Isolation, alle weiteren Spieler sowie die Mitglieder des Trainer- und Betreuerteams wurden negativ getestet", hieß es von Seiten der Stuttgarter in einer Mitteilung. Für die Stuttgarter sind es in der Saisonvorbereitung die Corona-Fälle zwei und drei, da zuvor bereits Stürmer Sasa Kalajdzic positiv auf Covid-19 getestet worden war.