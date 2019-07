Machtkampf beim VfB Stuttgart: Thomas Berthold will Boss werden - Morddrohungen gegen Wolfgang Dietrich

Der frühere Weltmeister Thomas Berthold will am Sonntag auf der Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart den umstrittenen Präsidenten Wolfgang Dietrich herausfordern. „Ich werfe meinen Hut in den Ring. Beim VfB muss es eine nachhaltige Richtungsänderung geben“, sagte Berthold der Stuttgarter Zeitung. Der 54-jährige ehemalige VfB-Profi strebt den Posten eines starken Aufsichtsratschef beim Bundesliga-Absteiger an.