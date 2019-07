Neuer Boss? Thomas Berthold erklärt nach Dietrich-Rücktritt: Das ist mein Plan für den VfB Stuttgart

Die abgebrochene Mitgliederversammlung und der anschließende Rücktritt von Präsident Wolfgang Dietrich hat dem VfB Stuttgart erneut negative Schlagzeilen beschert. Eigentlich sollte am Sonntag über die mögliche Abwahl von Dietrich entschieden werden - doch da das WLAN nicht funktionierte, musste die Abstimmung und mit ihr die gesamte Versammlung abgebrochen werden. Am Montag erklärte der 70 Jahre alte Vereinsboss des VfB dann seinen Rücktritt - aber nicht, ohne anschließend noch eine Generalabrechnung folgen zu lassen.

Das strebt Berthold wirklich beim VfB an

Als Nachfolger wird unter anderem Thomas Berthold gehandelt. Der Ex-Profi, der von 1993 bis 2000 für die Stuttgarter aufgelaufen ist, äußerte sich in einem Interview mit Sport1 nun zu seiner möglichen Zukunft im Klub. "Ich habe gehört, dass ich Präsident werden wollte, das stimmt nicht" , betonte Berthold. Doch eine Führungsposition beim VfB strebt er sehr wohl - allerdings eine andere.

"Meine Intention ist es, der Vorsitzende des Aufsichtsrates zu werden, mit weiteren Leuten in dem Gremium, die genügend Fußball-Kompetenz mitbringen", sagte der 54-Jährige. Dabei hat er eine klare Vision, was ein solches Führungsteam beim VfB Stuttgart anstreben soll: "Es muss eine große Linie vorgegeben werden, eine Fußball-Philosophie. Es muss eine Klub-Kultur entwickelt werden." Der Präsident ist in seiner Vorstellung "nur reprsäentativ tätig", ergänzte der Weltmeister von 1990.