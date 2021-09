Offiziell: VfB-Boss Hitzlsperger verlässt Stuttgart - Ex-Nationalspieler verlängert Vertrag nicht

Die Ära von Thomas Hitzlsperger als Vorstandsvorsitzender beim VfB Stuttgart wird spätestens im Herbst 2022 zuende gehen. Wie der Bundesliga-Klub am Mittwoch mitteilte, habe Hitzlsperger den Verein darüber informiert, seinen dann auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Der Verein nehme diese Entscheidung "mit großem Bedauern" auf, respektiere sie jedoch voll und ganz, so der VfB in einer Stellungnahme. Hitzlsperger solle bis zum Ende seines Kontrakts im Amt bleiben und auch in die Suche nach einem möglichen Nachfolger eingebunden werden, hieß es.

