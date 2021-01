Machtkampf beim VfB Stuttgart: Thomas Hitzlsperger zieht Präsidentschaftskandidatur zurück

Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger hat den Machtkampf an der Spitze des VfB Stuttgart beendet. Der 38-Jährige zog seine Kandidatur für das Präsidentenamt am Sonntagabend zurück, wird aber Vorstandsvorsitzender der Schwaben bleiben. "Liebe VfBler, ich möchte euch heute persönlich darüber informieren, dass ich meine Kandidatur zur Präsidentschaftswahl zurückziehen werde. Ich mache das aus Verantwortung gegenüber unserem Verein und gegenüber meinen Mitarbeitern. Denn wir haben hier auf jeder Ebene wirklich tolle Arbeit geleistet und wir spielen eine sehr gute Saison. Darauf können wir sehr stolz sein und darauf will ich mich auch weiter konzentrieren", teilte Hitzlsperger in einer Videobotschaft mit. Anzeige

In dem knapp 100-sekündigen Clip erklärt er weiter: "Wir brauchen wieder Ruhe im Verein. Mit meiner Entscheidung will ich meinen Teil dazu beitragen. Das bin ich euch, das bin ich dem Verein und das bin ich letztendlich auch mir selbst schuldig." Hitzlsperger hatte kurz vor dem Jahreswechel einen Disput mit dem derzeitigen Präsidenten Claus Vogt ausgelöst. In einem offenen Brief richtete sich der Ex-Profi an die Öffentlichkeit, warf seinem Rivalen Versäumnisse in dessen Tätigkeit vor und kündigte eine Gegenkandidatur an für die anstehenden Wahlen. Vogt antwortete ebenfalls öffentlich. Eine anschließende Aussprache der beiden Kontrahenten glättete die Wogen allenfalls notdürftig.

Ein zentrales Thema des Disputs ist die sogenannte Datenaffäre. Im Vorfeld der Mitgliederversammlung 2017 sollen persönliche Daten etlicher VfB-Mitglieder an Dritte weitergegeben worden sein, um die Pläne zur Ausgliederung der Profiabteilung des Klubs voranzutreiben. Nachdem der Kicker vor einigen Monaten darüber berichtet hatte, beauftragte Vogt eine externe Kanzlei mit Nachforschungen.

"Man kann zu dem Eindruck kommen, dass es im und um den VfB Menschen/Personen gibt, die diese Aufklärung nicht wollen", schrieb der Präsident in seiner Antwort auf den Hitzlsperger-Brief. Der Ex-Profi hatte zuvor behauptet, dass die "ausufernden Kosten" dieser Aufarbeitung dazu geführt hätten, dass die ausgegliederte AG den Verein nun unterstützen müsse, "um ihn vor der Zahlungsunfähigkeit zu bewahren". Vogt entgegnete, dass die Kosten "von einer Versicherung größtenteils gedeckt" seien.

Hitzlsperger entschuldigt sich für Versäumnisse: "Das tut mir leid"

In seinem am Sonntag veröffentlichten Statement erklärte Hitzlsperger nun: "2017 wurde euch versprochen, dass bei der Ausgliederung des Profibereichs eure Interessen gegenüber der neuen AG gewahrt bleiben. Daran möchte ich auch nichts ändern. Aber meine Bewerbung hat das nicht genügend berücksichtigt. Das tut mir leid. Ich möchte, dass die Mitglieder auch in Zukunft ihrem Verein vertrauen und sich auf ein gegebenes Wort verlassen können."

Und weiter: "Ich möchte auch die Aufklärung in der Datenschutzthematik voranbringen, um dann im Verein die bestmöglichen Strukturen und Prozesse zu schaffen, die solche Vorkommnisse in Zukunft verhindern. Hier eine Veränderung anzustoßen und auch umzusetzen, das erscheint mir jetzt möglich und wichtig zu sein, um den Verein zukunftsfähig zu machen. Dabei werden mir die Ergebnisse des Prüfungsberichts von Esecon, wie auch die Ergebnisse des Landesdatenschutzbeauftragten sehr helfen. "