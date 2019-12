VfB Stuttgart: Sportdirektor Mislintat über Verhältnis zu Trainer Walter - "Es gibt unterschiedliche Ansichten"

Beim Zweitligisten VfB Stuttgart kriselt es. Die in den letzten Ligaspielen schwache Punkteausbeute der Mannschaft verstimmt die sportliche Leitung der Schwaben und sorgt offenbar auch für interne Rebereien zwischen Sportdirektor Sven Mislintat und Trainer Tim Walter. " Es gibt unterschiedliche Ansichten zum Spiel, was die Dominanz angeht. Wir können nicht nur immer davon reden, viel den Ball zu haben, sondern wir müssen auch die nötigen Ergebnisse erziele n", kritisierte der Mislintat gegenüber dem kicker.

Mislintat: "Es macht überhaupt keinen Spaß"

Mislintat ist sich bewusst, dass das Aufstiegsziel mit einem der teuersten Kader der Liga in akute Gefahr gerät, wenn sich das Team nicht steigert. Vor allem Konkurrent Bielefeld präsentierte sich zuletzt in starker Form. Weitere Punktverluste darf sich der VfB nicht erlauben. "Es macht überhaupt keinen Spaß, fühlt sich nicht gut an. Das ist überhaupt nicht das, was wir uns vorgenommen haben", beschwerte sich Mislintat. Wegen der angespannten Situation verzichtete Sportvorstand Thomas Hitzlsperger sogar auf eine lang geplante USA-Reise, bei der er an einer Fortbildung teilnehmen wollte. "Die Situation hier ist im Moment wichtiger als die Reise", erklärte er.