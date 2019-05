VfB Stuttgart: Hitzlsperger bestätigt Interesse an Kiel-Trainer Tim Walter

Sportvorstand Thomas Hitzlsperger hat indirekt das Interesse des VfB Stuttgart am Kieler Trainer Tim Walter bestätigt. "Unterstellen wir Fabian Wohlgemuth mal, dass er nicht lügt, dann ist es auch ok", sagte Hitzlsperger am Samstag im TV-Sender Sky. Zuvor hatte Sport-Geschäftsführer Wohlgemuth von Holstein Kiel gesagt, dass Walter den Norddeutschen seinen Wechselwunsch zum VfB mitgeteilt habe. Er hat beim Zweitligisten einen Vertrag bis 2020.