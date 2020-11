Diagnose da: Torjäger Nicolas Gonzalez fehlt dem VfB Stuttgart kürzer als befürchtet - "Glück im Unglück“

Bundesligist VfB Stuttgart muss etwa zwei bis drei Wochen auf Stürmer Nicolas Gonzalez verzichten und damit doch nicht so lange wie zunächst befürchtet. Der argentinische Nationalspieler habe bei seiner Knieverletzung während des 3:3 am Samstag bei der TSG Hoffenheim „ein bisschen Glück im Unglück“ gehabt, sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat am Sonntag. Der kleine Teilriss des Innenbandes im linken Knie sei zwar extrem schmerzhaft, zwinge den Spieler aber nicht zu einer monatelangen Pause. VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo rechnete nach dem Bundesliga-Spiel bereits mit Schlimmerem: "Es werden sicher ein paar Wochen sein, bis er wieder auf dem Platz stehen kann."

Der Torjäger sorgte mit seinem Treffer für den 1:1-Zwischenstand, musste aber nach einer guten halben Stunde verletzt vom Platz. Nach einem Muskelbündelriss zu Saisonbeginn war González zuletzt wieder in bestechender Form und erzielte in der WM-Qualifikation beim 1:1 Argentiniens gegen Paraguay und beim 2:0 in Peru jeweils ein Tor. Auch in der Bundesliga präsentierte sich der Stürmer als wichtige Stütze. Sein Treffer gegen Hoffenheim war gleichzeitig sein drittes Saisontor, die ihm allesamt in den vergangenen drei Partien gelungen waren.