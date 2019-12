Trotz Platz drei in der 2. Liga: VfB Stuttgart trennt sich von Trainer Tim Walter

Jetzt die Walter-Entlassung: "Wir haben in den letzten Wochen und zuletzt nach dem Spiel in Hannover viele intensive Gespräche geführt. Dabei wurde zunehmend deutlich, dass unterschiedliche Ansichten über die Entwicklung des Kaders zur Realisierung unserer sportlichen Ziele bestehen ", wird der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger in einer offiziellen Pressemitteilung zitiert. "Wir bedauern diesen Schritt, weil Tim sich mit großem Engagement und großer Leidenschaft beim VfB eingebracht hat und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute."

Mislintat über Walter-Entlassung: Sehen Ziele des VfB Stuttgart als gefährdet an

Bereits nach dem Remis in Hannover gab es von Sportdirektor Mislintat keine Job-Garantie für Walter: "Wir gucken uns ganz sauber an, wie unsere Saison verlaufen ist. Da kommt alles auf den Tisch. Wir schauen uns die Tabelle an, wir schauen uns die Entwicklung an, wir schauen uns den Kader an und wir gucken, was wir besser machen können", sagte er bei Sky. "Wir haben fünf Niederlagen und sind heute in der ersten Halbzeit knapp an der sechsten vorbeigeschrammt. Das ist nicht die Bilanz eines Aufsteigers. Der gesamte Prozess wird durchleuchtet."