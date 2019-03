Nach brisantem Interview: Stuttgart-Trainer Weinzierl genervt von Sosa

Markus Weinzierl war genervt. Der Trainer des VfB Stuttgart machte kein Geheimnis aus seinem Ärger über Außenverteidiger Borna Sosa. „Überhaupt nicht gebrauchen“ konnte der 44-Jährige die öffentlichen Aussagen des jungen Kroaten, mit denen dieser sich vergangene Woche über Coach Weinzierl und seine Reservistenrolle beim abstiegsbedrohten VfB beschwert hatte. Sosa habe „das Ganze beschädigt mit seinen Aussagen“, sagte Weinzierl. Was er damit genau meinte, erklärte der Trainer nicht. Dennoch war klar: Geholfen hat Sosa den Schwaben mit seinen Aussagen nicht.

Sosa kritisiert Weinzierl - und spricht später von "Missverständnis"

Der Verteidiger hatte sich in einem Interview mit der kroatischen Sportzeitung Sporttske Novosti seinem Unmut über seine aktuelle Lage Luft gemacht. Dabei kritisierte er auch Trainer Weinzierl. "Im Training sagt er mir immer "Bravo Borna, super Borna, sehr gut". Wenn dann aber das Spiel ansteht, gibt es keinen Borna", so Sosa. Generell zeigte er seinen Unmut über die Kader-Entscheidungen seines Trainers. "Wir jungen Spieler erhalten immer weniger Chancen. In manchen Begegnungen stehen wir nicht einmal im Kader", sagte der 21-Jährige.

Sosas Aussagen rückten die sportliche Lage beim Traditionsklub zumindest für kurze Zeit in den Hintergrund. Nun sei die Sache für ihn nach einer Aussprache mit Sosa erledigt, sagte Weinzierl. Sosa selbst hatte nach dem Gespräch von einem Missverständnis gesprochen und dass er „weder unseren Trainer noch den Verein kritisieren wollte“. Der genervte Weinzierl kommentierte das am Freitag so: „Irgendwo wird die Wahrheit in der Mitte liegen“, meinte er. Die Unzufriedenheit des 21-Jährigen könne er zwar verstehen, aber: „Man muss mit seiner Unzufriedenheit professionell umgehen, sich in den Dienst der Mannschaft stellen.“ Ob der Linksverteidiger für das Spiel bei der Eintracht im Kader steht, ließ der Coach offen.

Frankfurt vor richtungsweisendem Duell

Schon am Sonntag steht für den Drittletzten der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt das nächste richtungsweisende Duell im Abstiegskampf an. Zwar trennen die Schwaben nach nur einem Sieg aus den vergangenen elf Bundesliga-Spielen drei Punkte vom FC Schalke 04 auf dem ersten direkten Nicht-Abstiegsplatz. Aber unabhängig von der Tabellensituation war zuletzt taktisch, spielerisch und auch kämpferisch eine positive Tendenz erkennbar. Für den 27. Spieltag erhofft sich Weinzierls Mannschaft nun den ersehnten ersten Erfolg bei einem der derzeitigen Topteams der Liga.

Alle Spieler seien fit, sagte Weinzierl. Wer den gelbgesperrten Santiago Ascacibar ersetzen wird, ließ der Bayer offen. Daniel Didavi, Christian Gentner und Erik Thommy nannte der Coach als mögliche Optionen. Beim Europa-League-Viertelfinalisten mit seinem brandgefährlichen Offensivtrio Luka Jovic, Sebastien Haller und Ante Rebic will sich der VfB nicht nur aufs Verteidigen konzentrieren, was wiederum für den im vergangenen Sommer als Hoffnungsträger verpflichteten Didavi sprechen könnte. Seit langem hat er jedoch Probleme mit der Achillessehne. „Er braucht keine Spritzen mehr und ist auch weitgehend schmerzfrei“, sagte Weinzierl. „Er wird wichtig werden in den nächsten Wochen.“

Wichtige Abstiegsduelle am 27. Spieltag

Vielleicht schon am Sonntag, wenn der VfB einen Überraschungserfolg besonders gut gebrauchen könnte. Denn der 1. FC Nürnberg und der FC Augsburg sowie Hannover 96 und der FC Schalke 04 werden sich in ihren direkten Duellen jeweils gegenseitig wichtige Zähler im Abstiegskampf wegnehmen.

