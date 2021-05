Bericht: VfB Stuttgart vor Transfer von Mainz-Torwart Florian Müller als Kobel-Ersatz 

Dem VfB Stuttgart droht der Abgang von Stammtorhüter Gregor Kobel. Der 23-Jährige ist nach seinen starken Leistungen in der abgelaufenen Saison ins Visier von Bundesliga-Konkurrent Borussia Dortmund geraten. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hatte sich der VfB-Schlussmann am Donnerstag bereits zum Medizincheck beim BVB eingefunden. Daher schauen sich die Schwaben nun offenbar nach einem adäquaten Ersatz um und sind wohl bei Mainz 05 fündig geworden. Eine Einigung mit Florian Müller, der in der vergangenen Saison an den SC Freiburg ausgeliehen war, soll unmittelbar bevorstehen.

