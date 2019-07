Berater von Orel Mangala bestätigt: Fenerbahce Istanbul mit Interesse an Stuttgart-Star

Gerade erst ist Orel Mangala vom Hamburger SV zu den Schwaben zurückgekehrt - und jetzt soll er den VfB Stuttgart schon wieder verlassen. Nun bestätigte sein Berater Mehmet Eser gegenüber der Bild, dass ein türkischer Top-Klub aus Istanbul den Belgier ins Visier genommen hat. "Fenerbahce ist an Orel interessiert, er hat in Stuttgart aber einen Vertrag bis 2023. Den gilt es zu respektieren. Alles andere liegt beim VfB." Erst vor wenigen Tagen war Max Kruse aus der Bundesliga in die Süper Lig gewechselt.