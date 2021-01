Bericht über "einleitende Gespräche": Juventus und Tottenham werben um Stürmer Nicolas Gonzalez vom VfB Stuttgart

Stürmer Nicolas Gonzalez vom VfB Stuttgart steht für die Transferperiode im kommenden Sommer offenbar auf den Wunschlisten der europäischen Top-Klubs Juventus Turin und Tottenham Hotspur . The Athletic berichtet am Montag, dass beide Vereine in "einleitenden Gespräche" mit dem Lager des Argentiniers bereits ihr Interesse hinterlegt hätten. Auch eine mögliche Ablöse nennt das Portal. Diese soll bei rund 30 Millionen Euro liegen.

Gonzalez war im Sommer 2018 für 8,5 Millionen Euro von den Argentinos Juniors zum VfB gewechselt. Nachdem er sich in seinem ersten Jahr bei den Schwaben nur wenig treffsicher zeigte und mit dem Klub in die 2. Liga abstieg, ging es mit seiner Entwicklung stetig aufwärts. Zunächst war der heute 22-Jährige mit 14 Saisontoren maßgeblich an der Bundesliga-Rückkehr der Stuttgarter beteiligt. Und auch in dieser Spielzeit gelangen ihm in bisher elf Pflichtspiel-Einsätzen insgesamt fünf Tore.