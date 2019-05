VfB Stuttgart trauert nach Bundesliga-Abstieg: "Es ist eine Horrorsaison" - Union feiert ausgelassen

Der 1. FC Union Berlin hat den Favoriten VfB Stuttgart in die Zweitklassigkeit gestürzt und sich den Traum vom ersehnten ersten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga erfüllt. Die Eisernen aus Köpenick erzitterten sich am Montagabend im Relegations-Rückspiel auch dank des Videobeweises ein 0:0 und besiegelten vier Tage nach dem 2:2 im ersten Duell damit den dritten Abstieg der Schwaben. Trotz langer Überlegenheit in der stimmungsvollen und packenden Partie beim Zweitligadritten wartete der Bundesliga-16. aus Stuttgart vergeblich auf das dringend benötigte Auswärtstor und muss wie schon 2016 und 1975 ins Unterhaus.

Interimstrainer Nico Willig tat sich schwer, die passenden Worte zu finden. In fünf Spielen, seitdem er auf der Bank in Stuttgart sitzt, verlor er nur einmal. Dennoch muss seine Mannschaft nun den Gang in die 2. Bundesliga antreten. "Es ist eine Horrorsaison, es ist der Tiefpunkt. Union hat eine tolle Saison gespielt, wir eine katastrophale. Es ist schwer das zu verarbeiten, es tut mir leid für alle Fans. Es ist ein Riesenrückschlag. Das Ding geht verdient in Richtung Union. Ich weiß nicht, was das für den Klub bedeutet", sagte Willig.

Hitzlsperger kündigt Konsequenzen an

Stuttgarts Sportvorstand Thomas Hitzlsperger kündigte bereits Veränderungen an. "Niemand ist in der Lage, jetzt weiter zu denken. Wir haben viel falsch gemacht und es wird sicherlich Veränderungen geben. Es ist brutal bitter. Ich sehe es als meine Aufgabe, den Leuten zu zeigen, wieder nach vorn zu kommen. Die Sommerpause ist kurz, ich sehe meine Aufgabe darin, die Leute wieder aufzurichten", sagte er.

Enttäuschend für ihn war vor allem, dass Stuttgart es nicht geschafft hatte, in den zwei Bonus-Spielen der Relegation die Saison zu retten. "Es war heute viel Kampf dabei. Es ist brutal enttäuschend. Es ist viel schief gelaufen in dieser Saison, wir hatten noch die Möglichkeit in der Relegation. Aber wir haben es nicht geschafft. Union hat Vollgas gegeben. Wir haben uns in dieser Saison nie richtig gefunden, haben drei Trainer gehabt und viele Spieler gewechselt. Am Ende war es eine Kleinigkeit, weil wir kein Spiel verloren haben. Aber wir sind mit anderen Zielen in die Saison gestartet."

Unions Präsident fehlen die Worte

Der Präsident des 1. FC Union Berlin, Dirk Zingler, standen am Eurosport Mikrofon die Tränen in den Augen. "Es ist surreal, ich fasse es gar nicht. Ich gehe seit 40 Jahren zu diesem Verein und ich habe auf dieses eine Spiel gewartet. Ich bin so glücklich. Die Menschen, die hier arbeiten, die haben das verdient. Ich bin so glücklich", sagte er sichtlich gerührt.

Trainer Urs Fischer dachte derweil vor allem an die Fans. "Ein ganzer Verein hat ein Jahr lang alles dafür gemacht. Es freut mich für alle, es ist ein gemeinsamer Erfolg. Ich bin überglücklich, ich habe immer daran geglaubt", sagte er. Auch Sportdirektor Oliver Ruhnert äußerte sich ähnlich: "Wir haben den härtesten Weg genommen, den es gab. Es ist so ein geiles Gefühl, den Leuten das zu geben, was sie sich ersehnt haben."

