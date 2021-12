"Harte Obergrenze": Bundesliga-Spiele des VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim wohl vor Mini-Kulisse

Großveranstaltungen werden angesichts der sich zuspitzenden Corona-Krise in Baden-Württemberg untersagt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Regierungskreisen. Demnach werde für sämtliche Veranstaltungen wie Fußball-Spiele oder Kulturveranstaltungen künftig eine "harte Obergrenze" von 750 Personen gelten. Die Regeln sollen am Samstag in Kraft treten. Damit werden wohl auch die an diesem Bundesliga-Spieltag angesetzten Partien des VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim vor nahezu leeren Rängen stattfinden.