Bundesliga-Relegation im Liveticker: Der VfB Stuttgart trifft auf Union Berlin

Der 1. FC Union Berlin glaubt an den historischen ersten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga, der VfB Stuttgart will den Absturz in die Zweitklassigkeit mit aller Macht verhindern. Vor dem Relegations-Hinspiel stehen vor allem die Schwaben am Ende einer für sie desolaten Saison unter enormem Druck. "Es geht um den VfB, es geht um die Region, um das Schwabenland", sagte VfB-Trainer Nico Willig vor dem ersten von zwei Duellen am Donnerstag (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!): "Wir müssen dankbar sein für diese Chance. Es ist viel schlecht gelaufen, aber jetzt können wir was gewinnen."