VfB Stuttgart gegen Union Berlin live im TV und Online-Stream sehen

Am vergangenen Spieltag präsentierte sich der VfB Stuttgart als echte Einheit. Ohne einige Stammspieler, die von Corona-Infektionen aus der Bahn geworfen wurden, erkämpfte sich das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo mit einem Rumpf-Kader einen Punkt bei Borussia Mönchengladbach. So richtig in Fahrt kommen die Schwaben jedoch nicht. Gerade einmal neun Punkte stehen auf dem Konto der Stuttgarter. Gleichbedeutend mit dem 12. Platz. In Union Berlin trifft der VfB nun auf einen Gegner, der noch am Donnerstag auf europäischer Ebene unterwegs war. Drei Punkte sind für die Matarazzo-Elf Pflicht, um nicht in den Keller zu rutschen (17.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker).

