Wer holt sich das 18. und letzte Bundesliga-Ticket für die Saison 2019/2020? Die Partie VfB Stuttgart gegen Union Berlin am Donnerstag (20.30 Uhr live im SPORTBUZZER-Ticker) kann schon eine echte Weichenstellung sein. Die Schwaben konnten die letzten beiden Spiele in der Bundesliga quasi ohne Druck bestreiten, da sie bereits seit dem 32. Spieltag und einem 1:3 gegen Hertha BSC als Sechzehnter der Tabelle und damit als Relegationsteilnehmer feststehen.

Ganz anders Union Berlin: Den ,,Eisernen" fehlte am letzten Sonntag am 34. Spieltag der 2. Liga beim 2:2 in Bochum ein einziges Tor, um den SC Paderborn im Schlussspurt noch zu überflügeln und doch noch direkt aufzusteigen. Nun muss es der Klub aus Köpenick es über die Relegation packen. Statistisch gesehen eine anspruchsvolle Aufgabe, zumal die Berliner nach dem Saisonfinale beim VfL Bochum in Stuttgart erneut auswärts antreten müssen. Die beiden Zweitliga-Duelle zwischen diesen beiden Klubs in der Saison 2016/2017 waren die bislang einzigen Vergleiche zwischen VfB und FCU - und die Berliner konnten keines dieser Spiele gewinnen (1:3 /1:1).

Beim VfB Stuttgart tut man sich mit der Favoritenrolle gegen den Gegner aus Berlin schwer. ,,Für die Fans war es eine sehr schwierige Saison", glaubt VfB-Interimstrainer Nico Willig, ,,sie mussten viele Spiele durchgehen, die nicht gut waren, trotzdem kann ich nur den Hut ziehen, wenn ich lese, dass alle Tickets im Vorverkauf in nur vier Stunden weg gingen und dass auch beim Public Viewing alles ausverkauft ist. Willig in der Pressekonferenz am Mittwoch weiter: ,,Ich habe in meiner ersten Pressekonferenz hier von Andy Beck als Führungs- oder Signalspieler gesprochen und ich wünsche mir, dass wir am Donnerstag 55.000 Signalspieler haben." VfB-Offensivspieler Anastasios Donis in SPORT BILD (Mittwoch): ,,Wir haben eine schlechte Runde gespielt, deshalb hat jeder eine Verpflichtung. Aber wir sind sicher: Am Ende werden wir in der ersten Liga bleiben."

Union Berlin hat versucht, die Enttäuschung über den verpassten Direktaufstieg binnen von 48 Stunden abzuschütteln. ,,Wir haben uns sofort an die neue Aufgabe herangemacht", verrät FCU-Trainer Urs Fischer, ,,klar war die Stimmung am Montag nicht gut, aber es ist wichtig, sich nicht mehr mit dem Spiel am Sonntag zu beschäftigen." Die Statistik der zum Saisonende 2008/2009 wieder eingeführten Bundesliga-Relegation spricht gegen den Dritten der 2. Liga. Erst zwei Mal konnte der Zweitligist in den Knock-out-Spielen seitdem den arrivierten Erstligisten stürzen: 2009 gelang dies dem 1. FC Nürnberg gegen Energie Cottbus, 2012 schockte Fortuna Düsseldorf Hertha BSC und Otto Rehhagel. Fischer weiß um die schwere Aufgabe, vor der sein Team nun steht: ,,Stuttgart ist eine Mannschaft, die sehr kompakt steht und wenig zulässt. Dennoch ist der Druck für sie größer als für uns."

Wie sehe ich das Spiel VfB Stuttgart gegen Union Berlin live im TV?

Das Hinspiel in der Relegation des VfB Stuttgart gegen Union Berlin wird am Donnerstag live und exklusiv im Eurosport Player auf dem Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen. Moderator Jan Henkel und Matthias Sammer melden sich bereits ab 19 Uhr aus der Mercedes-Benz Arena. Reporter ist Robby Hunke. Field-Reporter: Christian Ortlepp und Anna Kraft.

Wird die Partie VfB Stuttgart gegen Union Berlin live im Free-TV übertragen?

Nein, Eurosport hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels VfB Stuttgart gegen Union Berlin gibt es am Donnerstag erst ab 23.15 Uhr in einer ,,Sport extra"-Sendung im ZDF.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Sollte man als Eurosport-Abonnent keinen Fernseher zur Verfügung haben, bietet der Sender eine Alternative. Im Internet per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone kann man das Spiel via Eurosport Player sehen. Aber: Lediglich auf Smart-TVs der Marke Samsung, die mit dem Tizen-Betriebssystem ausgestattet sind, ist die Eurosport-App verfügbar. Auch die Kunden von Amazon Prime können das Spiel mit entsprechendem Abo ebenfalls im Livestream sehen – und dank einer vorinstallierten App auch auf einem großen TV-Gerät genießen. Im Eurosport-Free-TV-Sender Eurosport 1 ist das Warm-up zum Spiel ab 19.30 Uhr frei verfügbar.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Relegationsspiel VfB Stuttgart gegen Union Berlin bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Donnerstag einen Live-Ticker zum Spiel VfB Stuttgart gegen Union Berlin an. Alle Tore, Karten und Highlights gibt es hier ab 20.15 Uhr.

