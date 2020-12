VfB Stuttgart vor Verlängerung mit Sportdirektor Mislintat - Hitzlsperger: Neuer Vertrag "zeitnah"

Die Vertragsgespräche des VfB Stuttgart zur angestrebten Verlängerung mit Sportdirektor Sven Mislintat sind weit fortgeschritten, aber noch nicht abgeschlossen. "Ich hoffe, dass wir das zeitnah vermelden können", sagte der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger am Sonntag in der TV-Sendung Sky 90. "Wir werden weiter so zusammenarbeiten", sagte der frühere Nationalspieler. Jetzt müsse man nur noch "verschriftlichen, wie wir weiter so zusammenarbeiten können."

Anzeige