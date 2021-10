Lazarett beim VfB Stuttgart immer größer: Auch Führich und Kempf drohen Zwangspausen

Der VfB Stuttgart muss zumindest kurzfristig auf die nächsten zwei verletzten Spieler verzichten. Chris Führich, Torschütze zum 1:0, und Abwehrspieler Marc-Oliver Kempf wurden am Sonntag im Bundesliga-Spiel der beim FC Augsburg noch vor der Halbzeitpause verletzt ausgewechselt. "Es ist so, dass Chris Probleme mit dem Sprunggelenk hat", sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat in der Pause bei DAZN. Kempf habe muskuläre Beschwerden.

