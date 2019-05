VfB Stuttgart löst Vertrag mit Ex-Sportvorstand Michael Reschke auf

Der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart und sein ehemaliger Sportvorstand Michael Reschke haben sich auf eine Vertragsauflösung zum 31. Mai geeinigt. Das teilte der Tabellen-16. der Fußball-Bundesliga am Dienstag via Twitter mit.

„Ich wünsche dem VfB Stuttgart für die Relegationsspiele viel Glück und vor allem den Klassenerhalt“ , sagte der 61-Jährige. Die Schwaben hatten sich am 12. Februar von Reschke getrennt und Ex-Profi Thomas Hitzlsperger als neuen Sportvorstand installiert. Reschkes Vertrag beim VfB lief ursprünglich noch bis 2021. Zuletzt war über ein Engagement Reschkes beim Ligakontrahenten FC Schalke 04 spekuliert worden.

Beim Revierklub sollen Leipzigs Chefscout Paul Mitchell und Stuttgarts Ex-Sportvorstand Michael Reschke die größten Chancen auf den Posten als Technischer Direktor haben. Beide kennt Schneider gut. Reschke ist gut vernetzt, riss nach seinem Abschied beim FC Bayern als erster Mann in Stuttgart aber keine Bäume aus. Mit ihm gerieten die Schwaben in Turbulenzen und stehen nun noch schlechter da als Schalke. Ein wenig erinnert sein Weg an den des auf Schalke gescheiterten Christian Heidel.