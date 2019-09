Das 1:1 von Holstein Kiel gegen Erzgebirge Aue am Sonntag sorgt dafür, dass Bochum die Störche nur mit einem Sieg in Stuttgart überflügeln und über den Strich springen kann. An der Tabellenspitze könnte der VfB Stuttgart mit einem Sieg gegen die Westfalen den Baden-Württemberg-Konkurrenten SV Sandhausen wieder von Platz zwei verdrängen. Die Bochumer gehen mit Interimscoach Heiko Butscher (39) in diese Partie. ,,Wir müssen die Leidenschaft an den Tag legen, die wir gegen Bielefeld und Wiesbaden zumindest eine Halbzeit lang gezeigt haben", fordert der frühere VfL-Profi, der auch für die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart gespielt hat. Die Bochumer blicken mit nur zwei Punkten aus vier Spielen auf den schwächsten Saisonstart ihrer Vereinsgeschichte... Neben Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden sind die Blau-Weißen in dieser Saison noch ohne Sieg.