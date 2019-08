VfB Stuttgart schnürt Transfer-Doppelpack: Wamangituka und Endo kommen

Der VfB Stuttgart hat nach dem Erreichen der zweiten Runde im DFB-Pokal zwei weitere Transfers perfekt gemacht - und seine Ausgaben so auf fast 20 Millionen Euro gesteigert. Nachdem die Schwaben am Vormittag die Verpflichtung des japanischen Mittelfeldspielers Wataru Endo auf Leihbasis von VV St. Truiden vermeldeten, folgte am Nachmittag überraschend noch ein 8-Millionen-Stürmer aus Frankreich.