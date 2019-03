VfB-Manager Hitzlsperger verweigert Weinzierl-Bekenntnis: "Ist egal"

Sportvorstand Thomas Hitzlsperger vom abstiegsgefährdeten VfB Stuttgart hält nichts von öffentlichen Bekenntnissen zum Trainer. "Ein Bekenntnis ist im Profigeschäft Fußball, egal zu welchem Zeitpunkt, fehl am Platz – und ich bin erstaunt, wie hartnäckig sich Ihre Frage hält", sagte der Ex-Nationalspieler der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Er und Weinzierl würden aber "gemeinsam in die Zukunft" denken. "Zudem ist es unser Ziel, diese Kontinuität aufrecht zu erhalten."

Der frühere Nationalspieler sieht den Bundesligisten trotz Abstiegskampf und Tabellenplatz 16 in einem Aufwärtstrend. "Die Tendenz der Leistungen zeigt nach oben", meinte Hitzlsperger. Der VfB holte zuletzt in vier Spielen fünf Punkte und feierte dabei mit dem 5:1 gegen den direkten Konkurrenten Hannover 96 den höchsten Saisonsieg. Der Rückstand zum 15. Platz, der den sicheren Klassenverbleib bedeuten würde, beträgt acht Spieltage vor dem Saisonende aber weiterhin drei Punkte.

Weinzierl: "Bin ein besserer Trainer" als noch vor fünf Jahren

Aktuell kämpft der 44-Jährige mit dem VfB um den Klassenverbleib in der Bundesliga. Dieses Ziel will er möglichst ohne den Umweg über die Relegation erreichen. „Es geht für uns darum, dass wir es am letzten Spieltag geschafft haben werden, direkt in der Liga zu bleiben“, sagte Weinzierl. Sein Wunsch sei es, am 34. Spieltag mit 1:0 bei seinem Ex-Klub FC Schalke 04 zu gewinnen und dann Platz 15 zu feiern.