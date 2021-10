VfB-Torwart Kilyan Yilmaz verwandelt den entscheidenden Ball im Elfmeterschießen

Die Zahl der Peiner Teilnehmer im A-Junioren-Bezirkspokal hat sich halbiert. Landesligist SV Lengede verlor mit einem Ersatz-Trainer, der seine Mannschaft erst am Treffpunkt kennenlernte, in Gifhorn. Die JSG Oberg/Klein Ilsede schied ebenfalls aus. Arminia Vechelde und der VfB Peine lösten ihre Aufgaben souverän. In der dritten Runde des Bezirkspokals kommt es zum Peiner Derby. Vechelde gastiert auf dem VfB-Platz. Ebenfalls in der dritten Runde sind die C-Junioren von Arminia Vechelde und des VfB Peine II. Letztere setzten sich gegen Pfeil Broistedt im Elfmeterschießen durch. Anzeige

A-Junioren, Bezirkspokal

JSG Isenbüttel-Gifhorn – VfB Peine 2:9 (0:5). Der verhinderte Bünyamin Tosun erhielt einen ausführlichen Bericht seines Trainerkollegen Hassan Ismail: „Er sagte mir, dass die Mannschaft von Beginn an sehr engagiert und konzentriert war“ – und in der 18. Minute durch Salwan Mendeel den Peiner Tor-Rausch einläutete. Der VfB hatte „Chancen im Zwei-Minuten-Takt“, sagte Tosun, dessen Trainerkollege 40 Torschüsse notierte. „Das Ergebnis ist klasse, aber angesichts der Chancen war vielleicht sogar mehr drin“, lautete Tosuns klitzekleiner Kritikpunkt. Aber die Leistung stimmt zuversichtlich, vor allem in der Breite: „Wir haben acht verschiedene Torschützen, alle haben es gut gemacht, auch die Spieler von der Bank.“ Die Nachlässigkeit, die den zwei Gegentoren vorausging, dürfe aber im nächsten Spiel nicht passieren, mahnt Tosun. Da wartet nämlich Arminia Vechelde.

Tore: 0:1 Mendeel (18.), 0:2 Sassi (27.), 0:3 Kupitzki (29.), 0:4 Kocak (42.), 0:5 Adam (45.), 0:6 Timpe (64.), 0:7 Bergau (65.), 1:7 (72.), 1:8 Timpe (74.), 2:8 (76.), 2:9 Akkas (Strafstoß/82.).

JSG Seershausen/Müden – Arminia Vechelde 1:4 (1:2). „Wir wollten abwartend beginnen“, berichtete Arminia-Trainer Fisnik Kajolli, der nach zehn Minuten seine Mannschaft anwies, höher anzulaufen. Aber: „Das hat nicht so gut geklappt.“ Durch die offensivere Herangehensweise taten sich Lücken für den Gegner auf. „Der Sieg ist zwar verdient, doch wir hätten ein, zwei Gegentore mehr kriegen können“, räumt Kajolli ein. Dass das nicht geschah, verdankte seine Elf Kapitän Len-Bennet Rüsing und Torhüter Lasse Flegel. „Bennet macht das hinten eiskalt, bügelt viel aus und macht fast keinen Fehler. Lasse hat die Kommunikation übernommen, die bei uns generell viel zu wenig ist“, lobte der Coach. Einen Wehrmutstropfen vor dem Liga-Auftakt gab es dann doch. Andre Lüddecke, Torschütze zum 1:0, verletzte sich am Knie. Die Bänder sind überdehnt.

Tore: 0:1 Andre Lüddecke (23.), 0:2 Len Rüsing (45.), 1:2 (45.), 1:3 Pascal Knigge (51.), 1:4 Fred Abelmann (83.).

MTV Gifhorn – SV Lengede 5:1 (2:0). Die Situation der Lengeder A-Junioren: Es fehlt ein Trainer. Etatmäßig ist Noah Selter Spieler der 1. Herren, doch der 20-Jährige sprang spontan ein und holte sich die Informationen über die Mannschaft beim Treffpunkt von B-Jugend-Trainer Dario Janz. Dann ging es mit Jugendleiter Lars Ehresmann nach Gifhorn – und das als großer Außenseiter. „Ich habe mit den Jungs offen über ihre Stärken gesprochen und anhand dessen die Aufstellung gemacht“, erklärte Selter. Momentan fehle ihnen die Struktur, schließlich leiten das Training immer wieder andere Vereinsmitglieder. Deswegen appellierte Selter in seiner Ansprache an sportliche Tugenden. „Danach war ein gewisses Feuer in ihren Augen erkennbar.“ Doch starke Gifhorner, die vor allem durch tolles Umschaltspiel glänzten, waren damit nicht zu packen. „Die Motivation hat gestimmt, aber Gifhorn war körperlich auf einem anderen Level. Das Ergebnis fällt aber zu hoch aus.“ Für Kosmetik am Endstand sorgte Nick Hackspiel mit einem 25-Meter-Kracher unter die Latte. Selters Fazit: „Wenn diese Mannschaft eine klare Linie bekommt, ist sie nicht abstiegsgefährdet. Da sind richtig gute Kicker bei.“



Tore: 1:0 (3.), 2:0 (8.), 3:0 (71.), 4:0 (80.), Nick Hackspiel 4:1 (82.), 5:1 (90.).

JFV Kickers Hillerse-Leiferde – JSG Oberg/Klein Ilsede 3:1 (2:1). Es ist das übliche Problem bei der JSG Oberg: Die ersten Minuten sind ihr Feind. Wie schon in der Liga kassierten sie kurz nach Anpfiff den Rückstand. Trotzdem kamen sie durch Niklas Eckardt nochmal ran. „Das Tor wurde über Außen eingeleitet, das ist unsere Stärke“, sagte Trainer Sebastian Dettmer. In die Pause musste sein Team dann dennoch mit einem 1:2-Rückstand. In der zweiten Halbzeit war dann alles drin. „Wir haben bis kurz vor Schluss noch auf ein Elfmeterschießen gehofft“, bedauerte Dettmer, dessen Mannschaft nochmal alles nach vorne geworfen hat. In der vorletzten Minute machte Kickers-Spieler Moritz Sandte aber die Hoffnung zu Nichte und so schied das Dettmer-Ensemble aus dem Bezirkspokal aus – allen „geilen Paraden“ von Obergs Torhüter Henri Kauschke zum Trotz.

Tore: 1:0 (5.), 1:1 Niklas Eckardt (15.), 2:1 (33.), 3:1 (89.).

C-Junioren, Bezirkspokal

FC Pfeil Broistedt – VfB Peine II 8:9 n. E. (4:4/4:2). Gefeierter Held bei den Gästen war Torhüter Kilyan Yilmaz. Er verwandelte im Entscheidungsschießen den letzten Elfmeter. Zur Halbzeit wähnten sich die Pfeile auf der Siegerstraße, führten sie doch bereits 4:2. Aber die Gäste schafften noch den Ausgleich. „Es war ein Spiel mit Höhen und Tiefen“, resümierte VfB-Jugendleiter Kiriakos Aslanidis.

Tore: 0:1 Jamal Friesen (5.), 1:1 Michel Exner (8.), 1:2 Jamil Mamadou (9.), 2:2 Leon Knöfler (15.), 3;2 Michel Exner (34.), 4:2 Juliano Jampert (35.), 4:2 John Kingston (37.), 4:4 Mohamad-Ali Almajbel (56.).

MTV Wolfenbüttel II – Arminia Vechelde 1:3 (1:1). „Wir hatten das Spiel zwar weitgehend im Griff, aber es war dennoch eng und umkämpft. Schließlich fiel unser 3:1 erst kurz vor Schluss“, sagte Arminia-Trainer Tom Keunecke. Dass es eng blieb lag auch daran, dass Luis Bär und Emil Klemke jeweils einmal nur Alu trafen. „Wir haben andererseits aber auch kaum etwas zugelassen.“ Gut sei gewesen, dass die älteren Spieler aus dem 2007er-Jahrgang Ruhe in die Partie brachten.

Tore: 1:0 (2.), 1:1 David Wroblewski (4.), 1:2 Mats-Ole Kalinka (42.), 1:3 Luis Bär (68.).