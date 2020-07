VfB Wülfel fügt sich in sein Schicksal und verzichtet nach Nichtaufstieg auf rechtliche Schritte

Eigentlich sind sie ja selbst schuld: Nicht der Verbandstag des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) hat ihnen den Aufstieg in die Kreisliga vermasselt, sondern sie selbst. Weil der VfB Wülfel das vorgeschriebene Platzprotokoll für sein am 6. Oktober abgesagtes Heimspiel gegen den SV Eintracht Hiddestorf nicht innerhalb von zehn Tagen an die Spielinstanz geschickt hatte, ist die Mannschaft von Trainer Karsten Poerz mit einem Abzug von drei Punkten bestraft worden. Hätte, wenn und aber ... Und genau diese drei Punkte fehlen dem VfB nun in der am 12. März zunächst unterbrochenen und am 27. Juni abgebrochenen Saison. Die SF Ricklingen steigen mit einem Quotienten von 2,57 vor den zweitplatzierten Wülfelern (2,39) in die Kreisliga auf - mit drei Punkten mehr hätte der VfB den um 0,04 besseren Quotienten.

"Gleiches Recht für alle" - das ist das Motto der Demonstration von Vereinen aus der Kreisklasse vor der NFV-Geschäftsstelle in Barsinghausen. Ezber Hissou, Initiator der Demonstration und Vorsitzender der FC Hannover Stars, im Gespräch mit den NFV-Verantwortlichen. © Debbie Jayne Kinsey

Der VfB hatte bis zuletzt auf den Aufstieg gehofft, sich sogar an einer Demonstration beim NFV in Barsinghausen beteiligt. Und angekündigt: „Sollten wir nicht aufsteigen, werden wir Klage einreichen“, hatte Poerz am 18. Juni. „Das sind wir unserem Verein, unserer Mannschaft und unseren Sponsoren schuldig.“ "Die Geschichte ist ja ziemlich eindeutig" Von rechtlichen Schritten hat der VfB nun allerdings Abstand genommen. "Wir haben kurz darüber nachgedacht", sagt Vorsitzender Olaf Steinwedel, "uns intern beraten und beschlossen, darauf zu verzichten." Warum? "Weil es nichts bringen würde, die Geschichte ist ja ziemlich eindeutig." Der VfB ist nur einer von vielen Unzufriedenen nach den Entscheidungen des Verbandstages. Alle scheinen sich in ihr Schicksal zu fügen. "Rechtliche Einsprüche sind bei uns nicht eingegangen – und ich glaube auch nicht, dass noch etwas kommt", sagte NFV-Präsident der Mediengruppe Kreiszeitung in einem Interview.