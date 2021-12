VfL-Armwrestler Schlitte: Erst der Turnier-Sieg, dann ab ins Fernsehen

Aufregende Tage für Armwrestler Matthias Schlitte vom VfL Wolfsburg: Zuerst holte er bei einem Einladungsturnier in Berlin überraschend die Goldmedaille – und kurz darauf ging es nach Köln, wo er Gast in der neuen Prosieben-Sendung „Surprise! Die Bruce Darnell Show“ war.

Das erste Highlight für Schlitte war das Top-Acht-Turnier in der Bundeshauptstadt. Bei diesem Einladungsturnier traten insgesamt acht Sportler in mehreren Runden gegeneinander an. Bis zum Finale musste der jeweilige Gegner pro Durchgang jeweils zweimal besiegt werden, damit es eine Runde weitergeht. Die Besonderheit: Es gab keine Gewichtsklassen. „Die Sportler waren bis zu 120 Kilo schwer. Ich gehörte mit meinen 75 Kilogramm zu den leichtesten Teilnehmern und hatte daher zunächst keine großen Erwartungen“, sagt der VfLer ehrlich.