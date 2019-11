Der VfL Bochum verlor in letzter Minute gegen den hoch favorisierten FC Bayern München mit 1:2, der 1. FC Nürnberg musste das Elfmeterschießen beim 1. FC Kaiserslautern mit Feldspieler Enrico Valentini zwischen den Pfosten absolvieren - und schied ebenfalls aus. Mit einem Sieg könnte der VfL wertvollen Boden im Abstiegskampf gut machen. Das 1:1 des SV Wehen Wiesbaden gegen den Hamburger SV am Sonntag hat die Situation der Bochumer verschärft, der Aufsteiger aus Hessen überflügelte die Westdeutschen in der Tabelle. Der VfL gewann nur eines der bisherigen elf Liga-Spiele. Die Nürnberger konnten keines ihrer letzten vier Pflichtspiele gewinnen und stehen ebenfalls unter Zugzwang.

Bochum landete seinen bislang einzigen Saison-Sieg auswärts, beim 3:2 in Heidenheim. Im Vonovia Ruhrstadion sahen die Fans in allen bisherigen fünf Heimspielen ein Remis. Insgesamt 50-mal spielten diese beiden Traditionsklubs schon in der ersten oder zweiten Bundesliga gegeneinander. Die Bilanz spricht klar für den VfL Bochum, der auf 24 Siege kommt. Nürnberg konnte nur 14 dieser Duelle gewinnen und wartet seit 2006/2007, damals noch in der Bundesliga und am Ende DFB-Pokalsieger, auf einen Sieg in Bochum. Von den letzten zwölf Pflichtspielen gegen den VfL gewann der Club nur eines und zwar in der 2. Bundesliga in der Saison 2016/2017 (3:1).