Bochum-Manager Schindzielorz will Sieg gegen Nürnberg: "Sind es den Leuten schuldig"

HSV-Sportvorstand Jonas Boldt kritisiert Mannschaft: "So funktioniert es nicht"

Der VfL Bochum will hingegen Mut aus der starken Leistung bei der knappen Niederlage gegen den FC Bayern im DFB-Pokal ziehen. " Unser Auftritt war gut, aber wir haben verloren und sind aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Nun muss der volle Fokus auf der Liga liegen . Der FCN wird motiviert sein, die wollen den Kontakt zu den oberen Tabellenplätzen herstellen", so Trainer Thomas Reis vor dem Spiel. "Für uns geht es darum, den Abstand zu den Plätzen über uns nicht größer werden zu lassen, wir wollen wieder näher rankommen."

Schindzielorz fordert drei Punkte

Gegen die Clubberer soll der erste Heimsieg der Saison herausspringen. "Wir sind es den Leuten hier schuldig, endlich an der Castroper Straße drei Punkte in der Liga zu holen. Dafür müssen wir alles reinlegen, was wir haben", fordert Manager Sebastian Schindzielorz. Der VfL muss jedoch auf den verletzten Christian Gamboa und auf den gelbgesperrten Toptorjäger Silvére Ganvoula verzichten.