Die Partie gegen den VfL Bochum ist für Arminia Bielefeld ein Endspiel um den Klassenerhalt. Nur mit einem Sieg am Freitag (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) haben die Ostwestfalen weiterhin die Chance, den Klassenerhalt zu erreichen. Aus dem 1:1 gegen den direkten Konkurrenten Hertha BSC am vergangenen Spieltag wollen die Arminen nun neues Selbstbewusstsein schöpfen. "Wir spielen schon am Freitag in Bochum. Da können wir richtig Druck aufbauen", sagte Mittelfeldmann Gonzalo Castro. Druck aufbauen muss man vor allem auf den VfB Stuttgart. Mit einem Sieg kann Bielefeld zumindest vorübergehend an den Schwaben vorbei auf den Relegationsplatz springen. "Und Stuttgart muss am Sonntag zu den Bayern", sagte Castro: "Dann schauen wir mal, wie es danach aussieht."

