"Hirn nicht im Griff": Bochum-Boss Villis legt gegen Becherwerfer nach - Appell an Augenzeugen

Bochums Vorstandsvorsitzender Hans-Peter Villis geht nach dem Becherwurf-Eklat fest davon aus, dass das Bundesliga-Duell mit Borussia Mönchengladbach gegen den VfL gewertet wird. Das werde "natürlich" die sportliche Strafe sein, sagte Villis im Sport1-Doppelpass am Sonntag. "Viel schlimmer ist eigentlich der Reputationsschaden, der da entstanden ist, den kann man kaum bemessen." Das Spiel am Freitag war abgebrochen worden , nachdem Schiedsrichterassistent Christian Gittelmann von einem Becher am Hinterkopf getroffen worden war.

Suche nach Becherwerfer geht weiter: "Haben sich schon einige meldet"

In Bochum hofft man nun, dass der besagte Einzeltäter schnellstmöglich gefunden und anschließend bestraft werden kann. Verein und Polizei sind dabei auf die Unterstützung der anderen Zuschauer im Stadion angewiesen, we Villis deutlich machte. "Was wir hören, haben sich schon einige gemeldet. Der Appell war ja auch, dass sich die Leute, die um den Werfer herumgesessen haben, melden, um ihn letztendlich anzuschwärzen." Der VfL werde laut Villis zudem alles dafür tun, dass man in Bochum in Zukunft wieder über sportliche Erfolge und nicht über irgendwelche Becherwerfer reden könne.