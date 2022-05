Nach Sieg gegen Bielefeld: Emotionale Bochumer Party - VfL-Profis lassen sich für Klassenerhalt feiern

Es wirkte wie ein Spiegelbild der Saison: Während der Klassenerhalt für Arminia Bielefeld nach der 1:2-Niederlage beim VfL Bochum am Freitagabend am seidenen Faden hängt, scheint der VfL weiter durch die Bundesliga zu schweben. „Wenn du mit der letzten Chance das Tor machst, passt das einfach zum heutigen Tag und zur ganzen Saison“, sagte VfL-Coach Thomas Reis. Als einer der größten Abstiegskandidaten angetreten, hatte sich der Aufsteiger schon am vergangenen Wochenende beim 4:3-Derbysieg bei Borussia Dortmund den Klassenerhalt gesichert.

