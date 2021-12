Auf das direkte Wiedersehen am Platz müssen die Trainer Thomas Reis und Marco Rose im ersten Ruhrderby seit knapp zwölf Jahren zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) verzichten. Der BVB-Coach war am vergangenen Samstag gegen Bayern München (2:3) mit Gelb-Rot aus dem Innenraum verwiesen worden und muss seine Sperre im Ruhrderby abbüßen. Reis und Rose kennen sich bestens. Vor 15 Jahren absolvierten beide zusammen die Ausbildung zum Fußball-Lehrer.

In der Bundesliga kam es zuletzt am 13. März 2010 zum Derby zwischen Bochum und dem BVB. Damals setzten sich die Dortmunder 4:1 durch. Nach seiner Rückkehr in die Bundesliga und drei Siegen aus den jüngsten vier Spielen geht der VfL aber mit gesteigertem Selbstbewusstsein ins prestigeträchtige Duell. "Die Jungs wissen, was sie erwartet. Es ist ein Derby, auf das nicht nur die VfL-Fans heiß sind. Da ist keine Extramotivation notwendig", meinte VfL-Coach Reis. BVB-Trainer Rose meinte: "Bochum ist gut drauf, sie haben sicher das Gefühl, das Momentum zu haben, uns schlagen zu können."