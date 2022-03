Der VfL Bochum spielt eine grundsolide Saison. In den letzten Wochen erlebte der Klub jedoch eine Berg- und Talfahrt. Erst schlug der Revierklub den FC Bayern sensationell mit 4:2, schied dann aber im DFB-Pokal unglücklich aus. Daraufhin schlug man gegen Greuther Fürth zurück, ehe es in Frankfurt eine Niederlage setzte. Nun soll gegen Borussia Mönchengladbach (Freitag, 20.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) wieder ein Sieg her, um sich weiter aus dem Abstiegskampf herauszuhalten.

Dass die Gladbacher in der unteren Tabellenregion anzutreffen sind, kann den Klub um Neu-Sportdirektor Roland Virkus nicht glücklich stimmen. Immerhin bezwangen die Fohlen am vergangenen Spieltag Hertha BSC (2:0). Besonders bemerkenswert daran ist, dass die Borussia kein Gegentor bekommen hat. Trotz einer herausragenden Saison von Torwart Yann Sommer war es für die Gladbacher Defensive erst die dritte weiße Weste in der laufenden Spielzeit. Wie viel Aussagekraft der Sieg über die Hertha aber tatsächlich hat, wird sich am Freitag im Ruhrstadion zeigen. Dort wird erneut Co-Trainer Christian Peintinger vertretungsweise für den Corona-infizierten Chef-Coach Adi Hütter an der Seitenlinie stehen. Kurios: Auch Bochum-Trainer Thomas Reis muss coronabedingt passen.