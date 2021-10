VfL Bochum erkämpft Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt: Danny Blum mit Blitz-Tor gegen seinen Ex-Klub

Dem VfL Bochum ist ein unglaublich wichtiger Sieg im Abstiegskampf der Bundesliga gelungen. Der Aufsteiger gewinnt gegen Eintracht Frankfurt dank eines frühen Tores von Ex-SGE-Profi Danny Blum vor heimischer Kulisse mit 2:0 (1:0), zieht in der Tabelle damit an dem Europa-League-Teilnehmer vorbei und hat auf Platz 14 nun vier Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Die Hausherren erwischten dabei den perfekten Start. Nach einem Einwurf in der eigen Hälfte wurde der Ball blitzschnell über Sebastian Polter und Takuma Asano nach vorne getragen und Blum ließ SGE-Torwart Kevin Trapp im eins gegen eins keine Chance (3. Minute). 1:0 für den Revierklub.

Im Gegensatz zum furiosen 3:1-Sieg der SGE am Donnerstag in der Europa League gegen Olympiakos Piräus lief bei der SGE-Offensive allerdings nicht so viel zusammen. Die Bochumer konzentrierten sich vor allem im zweiten Durchgang darauf, die knappe Führung zu verteidigen und zu kontern - wodurch das Spiel bei besserer Chancenverwertung schon vor der Nachspielzeit hätte entschieden werden müssen. Dafür sorgt dann Polter mit dem umjubelten 2:0 (90.+2).