Live im TV und Online-Stream: So seht ihr die Bundesliga-Partie zwischen dem VfL Bochum und Eintracht Frankfurt am 9. Spieltag. Kellerkind Bochum will an den Erfolg in Fürth anknüpfen. Die SGE tankte unter der Woche in der Europa League Selbstbewusstsein und will auch in der Bundesliga erfolgreich sein.