"Vor Bochum waren wir gut": Bayern-Trainer Nagelsmann nimmt Defensive in Schutz und fordert "absolute Gier"

In Europas Königsklasse beginnt in dieser Woche die K.o.-Phase. Der FC Bayern München ist der einzige Bundesliga -Klub, der in der Champions League noch vertreten ist. Am Mittwoch treffen die Münchner beim Achtelfinal-Hinspiel auf den österreichischen Meister RB Salzburg (21 Uhr/DAZN). Trainer Nagelsmann muss nach der Fehlleistung gegen den VfL Bochum (2:4) gerade bei der Personalauswahl genau hinschauen. " Meine Spielweise und Herangehensweise werde ich nicht verändern ", erklärte der Bayern-Coach auf der Pressekonferenz am Dienstag.

So, wie in der Gruppenphase der Königsklasse, in welcher dem deutschen Rekordmeister sechs Siege mit 22:3 Toren gelangen. Keine andere Mannschaft in Europa war besser. "Wir haben die Aufgabe, idealerweise die Gruppenphase fortzusetzen", so Nagelsmann mit Blick auf eine "spannende" Phase in der Saison mit dem Schlussspurt in der Bundesliga und der K.o.-Phase in der Champions League. Neben Kapitän Manuel Neuer (Knieoperation) und Alphonso Davies (Probleme am Herzmuskel) wird in Salzburg auch Leon Goretzka (Patellasehne) weiter fehlen. "Leon macht Fortschritte, aber da gibt es keine Prognose. Es ist wie in den letzten Wochen. Er kommt dann zurück, wenn er schmerzfrei ist. Ich frage auch nicht jeden Tag nach", so das Update von Nagelsmann.