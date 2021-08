VfL Bochum feiert ersten Bundesliga-Sieg nach 4207 Tagen - Stürmer Sebastian Polter findet's "geil"

Der Jubel kannte beim VfL Bochum nach dem ersten Triumph in der Bundesliga nach einer halben Ewigkeit keine Grenzen. Zu den Klängen von Herbert Grönemeyers Hymne "Bochum" feierten die VfL-Profis mit den eigenen Anhängern unter den 12.548 Zuschauern minutenlang den 2:0 (1:0)-Sieg gegen Mainz 05 - den ersten in nach 4207 Tagen. Damals, am 13. Februar 2010, gewann der VfL mit 2:1 gegen die TSG Hoffenheim

