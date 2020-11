Nach früher Überzahl: VfL Bochum springt mit Kantersieg gegen Düsseldorf auf Platz zwei

Die Aussichten für den VfL Bochum waren vor dem Montagabendspiel der 2. Liga verheißungsvoll. Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis ging mit der Chance auf Platz zwei in das West-Duell gegen Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf. Allerdings musste dafür ein Heimsieg mit mindestens drei Toren Vorsprung her. Nicht zuletzt dank zweier wesentlicher Entscheidungen zugunsten der Bochumer in der Anfangsphase gelang das - der Ruhrpott-Klub gewann mit 5:0 (1:0) gegen Fortuna Düsseldorf. Die Tore erzielten Danny Blum (6. Minute), Robert Tesche (58. Minute), Robert Zulj per Blitz-Doppelpack (73., 75.) und Milos Pantovic (90.+2).

