Mit Maina, ohne Weydandt: So würdet ihr Hannover 96 in Bochum spielen lassen

Hannover 96 ist am Sonntag (ab 13.30 Uhr im SPORTBUZZER-Liveticker) beim Spitzenreiter VfL Bochum zu Gast. Nach der erneuten Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim und dem siebten sieglosen Spiel in Serie wollen die Roten endlich wieder dreifach punkten. Der Aufstieg ist zwar schon lange abgehakt, aber für Trainer Kenan Kocak geht es zunehmend um seinen Job. Die Partie im Vonovia Ruhrstadion ist sein erstes Endspiel.

Anzeige

Weydandt als Joker, Doumbouya von Beginn an

Doch wem traut der 96-Coach die Tore zu? Marvin Ducksch ist nach zuletzt schwachen Leistungen angezählt, Hendrik Weydandt steckt im Formtief und der Auftritt von Moussa Doumbouya gegen die Würzburger Kickers war laut Kocak "nicht so erfreulich". Gegen Heidenheim hatte der Trainer „nicht das Bedürfnis, ihn zu bringen“. Das soll sich nach Meinung der SPORTBUZZER-User nun ändern. Doumbouya ist der Stürmer mit den meisten Stimmen - und gehört eurer Meinung nach in die erste Elf. Für Hendrik Weydandt bleibt dagegen nur der Platz auf der Bank. Wie ihr die Roten in Bochum aufstellen würdet, seht ihr in der Galerie.