VfL Bochum bestätigt: Robert Zulj verlässt Bundesliga-Aufsteiger – Ziel unbekannt

Der österreichische Profi Robert Zulj wird den Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum verlassen. "Robert Zulj hat uns mitgeteilt, dass er die im Vertrag verankerte Option aktivieren wird", erklärte Bochums Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz am Montag in einer Vereinsmitteilung. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler, der mit 15 Toren und 15 Torbeteiligungen maßgeblich zur Erstliga-Rückkehr der Bochumer beitrug, hatte beim VfL noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Durch die genutzte Klausel endet die Zusammenarbeit von Klub und Spieler am 30. Juni.

Anzeige