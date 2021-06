Bochum-Topscorer Robert Zulj offenbar vor Wechsel zu Al-Nasr – Kaum Ablöse dank Ausstiegsklausel?

Den Berichten zufolge soll der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler den Wechsel vor allem aus finanziellen Gründen vollziehen. Beim Klub aus der Saudi Professional League könnte er offenbar das doppelte seines bisherigen Gehalts verdienen. Besonders bitter für den Revierklub: Zulj hat in seinem Vertrag wohl eine Ausstiegsklausel, die es ihm erlaubt, den Verein für weniger als 400.000 Euro Ablöse zu verlassen. Der Wechsel könnte noch am Mittwoch bekannt gegeben werden.

Der Österreicher wechselte im Januar vergangenen Jahres an die Castroper Straße und wurde in der Mannschaft von Trainer Thomas Reis schnell zum absoluten Leistungsträger. In 31 Zweitliga-Partien in der Aufstiegssaison erzielte er 15 Treffer und steuerte weitere 15 Tor-Vorlagen bei – beides Spitzenwerte in der Bochumer Mannschaft. Statt sich nun mit dem VfL auf der großen Bühne zu präsentieren, wechselt Zulj nun wohl zu einem Tabellen-Sechsten einer vergleichsweise unbedeutenden Liga.