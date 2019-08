VfL Bochum mit Horror-Start: Trainer Robin Dutt bietet Rücktritt an - Entscheidung am Sonntag

Schwarze Wolken über dem VfL Bochum: Der Zweitligist kommt in der neuen Saison nicht in Tritt. Nach vier Spieltagen sammelte der Ruhrpott-Klub gerade einmal zwei Punkte. Auch am Samstag gegen den SV Wehen Wiesbaden zeigte der VfL lange Zeit eine erschreckend schwache Leistung. Dank starker Comeback-Qualitäten reichte es gerade noch zum 3:3 - kurz vor dem Abpfiff musste ein Elfmeter für den Ausgleich her.