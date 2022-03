"Wie ein Traum": Bochum-Trainer Reis über das Pokal-Abenteuer und den "brutal schweren" Gegner Freiburg

Die vergangenen elf Jahre verbrachte der VfL Bochum im Unterhaus des deutschen Fußballs. Doch inzwischen hat sich viel verändert an der Castroper Straße - und zwar zum Positiven. Die Westfalen haben sich in ihrer ersten Saison nach dem Aufstieg im Mittelfeld der Bundesliga etabliert, haben als Tabellenelfter zehn Punkte Vorsprung auf Abstiegsrang 17. Zudem steht der VfL im DFB-Pokal im Viertelfinale, trifft am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) auf den SC Freiburg. Dass man nach wie vor Teil dieses prestigeträchtigen Wettbewerbs sein darf, ist laut Trainer Thomas Reis "wie ein Traum", wie er im SPORTBUZZER-Gespräch verraten hat.

