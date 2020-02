VfL Bochum gegen den VfB Stuttgart live im TV und im Online-Stream sehen

Der VfB plagt sich mit einer anderen Problematik herum: Seit fast fünf Monaten warten die Stuttgarter in der 2. Liga auf einen Auswärtssieg. Diese schwarze Serie will der neue Trainer Pellegrino Matarazzo am Montag in Bochum unbedingt beenden. Denn auch der 42-Jährige weiß: Jeder weitere Punktverlust könnte jetzt wehtun. "Wir brauchen Stabilität, wir brauchen Stehvermögen, um die Spiele zu gewinnen", sagte der VfB-Trainer vor der Partie in Bochum. Gerade nach dem Patzer des HSV in Hannover (1:1) wäre der dritte Saisonerfolg in der Ferne viel wert. Stuttgart kann bei einem Sieg mit den zweitplatzierten Hamburgern gleichziehen.