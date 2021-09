VfL Bochum gegen VfB Stuttgart live im TV und Online-Stream sehen

Die Aufsteiger haben es auch in dieser Saison wieder schwer. Während Greuther Fürth am Tabellenende liegt, hat der VfL Bochum nach fünf Bundesliga-Spielen durch den Sieg gegen Mainz 05 am zweiten Spieltag immerhin drei Zähler auf dem Konto. Eine Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den übermächtigen FC Bayern (0:7) war zu erwarten. Dass es ein Torfestival wird, allerdings nicht. VfL-Trainer Thomas Reis war sichtlich enttäuscht nach der Partie. Nun kommt der VfB Stuttgart nach Bochum (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Eine neue Chance für die Reis-Elf sich zu beweisen. Drei Punkte wären mit Blick auf die Tabelle eine echte Erleichterung für den Tabellen-Vorletzten.

