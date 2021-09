Gegen den VfB Stuttgart steht die Null: VfL Bochum nach Bayern-Debakel wieder stabil

Der VfL Bochum hat sich gut eine Woche nach dem 0:7-Debakel beim FC Bayern wieder stabilisiert, den ersehnten Befreiungsschlag im Tabellenkeller der Bundesliga aber verpasst. Der Aufsteiger musste sich trotz optischer Überlegenheit mit einem 0:0 gegen den VfB Stuttgart begnügen und liegt weiterhin auf dem vorletzten Platz des Klassements. Immerhin: Nach zuvor drei Niederlagen nacheinander, gab es für den VfL am Sonntagnachmittag mal wieder einen Punkt. Für die vor der Saison mancherorts durchaus hochgehandelten Stuttgarter dürfte das Remis zu wenig sein. Zumal dem VfB seit dem 5:1 zum Start gegen die SpVgg Greuther Fürth kein weiterer Sieg mehr gelang. Im Tableau liegt man somit in unmittelbarer Nähe zur Abstiegszone.

Bochum-Trainer Thomas Reis hatte in seiner Startelf im Vergleich zur Packung in München vier Veränderungen vorgenommen. So bekamen Herbert Bockhorn, Erhan Masovic, Christopher Antwi-Adjei und Eduard Löwen eine Chance von Beginn an. Auch VfB-Coach Pellegrino Matarazzo rotierte: Neben Abwehrchef Waldemar Anton, der nach einer Rotsperre zurückkehrte, rückten rund eine Woche nach dem 1:3 gegen Bayer Leverkusen auch Mateo Klimowicz und Hamadi Al Ghaddioui neu in die Anfangsformation.