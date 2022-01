Am 18. Spieltag der Bundesliga will der VfL Bochum (17.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) nach zuletzt drei sieglosen Spielen in Serie gegen den VfL Wolfsburg den nächsten Dreier einfahren. Das heimische Ruhrstadion war für den Aufsteiger bislang ein gutes Pflaster. Vor eigener Kulisse holte der Tabellen-13. bislang vier Siege aus acht Spielen. Auswärts reichte es in neun Spielen lediglich für zwei Erfolge. Nach 17 Spielen hat die Reis-Elf damit insgesamt 20 Punkte auf dem Konto. Gegen den Tabellennachbarn aus Wolfsburg (Platz 14) will der VfL nun die Kehrtwende einleiten, um nicht weiter in den Abstiegsstrudel zu geraten.

