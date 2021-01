Zoller und Zulj in Topform: VfL Bochum bezwingt St. Pauli und rückt an den HSV heran

Der VfL Bochum hat im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg einen Big Point gelandet. Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis gewann im Donnerstagsspiel der 2. Liga beim FC St. Pauli trotz zweifachen Rückstands mit 3:2 (2:2) und schließt damit zu Tabellenführer Hamburger SV auf, der nur noch einen Punkt vor den Westdeutschen steht. St. Pauli war in einem abwechslungsreichen ersten Durchgang am Millerntor durch Guido Burgstaller (4.) und Daniel-Kofi Kyereh (32.) in Führung gegangen, Simon Zoller (28./43.) glich jeweils aus. Nach der Pause brachte ein Eigentor von Daniel Buballa (63.) die Entscheidung. Während Bochum seinen zweiten Platz festigte, bleibt St. Pauli als Tabellen-16. in Abstiegsgefahr. Anzeige

St. Pauli erwischte einen regelrechten Blitzstart - mit etwas Dusel. Nach einer feinen Flanke von Leart Paqarada von der linken Seite stand Burgstaller vor dem Bochumer Tor im Fünf-Meter-Raum frei, schoss den Ball aus kurzer Distanz aber an die Querlatte. Der Österreicher hatte jedoch Glück: Der Abpraller landete an Burgstallers Knie und ging von dort an Bochum-Torwart Manuel Riemann vorbei zum 1:0 ins VfL-Tor (4.). Für Burgstaller war es der dritte Tor in Serie, er hatte bereits bei den Siegen gegen Hannover 96 (3:2) und Jahn Regensburg (2:0) getroffen.

Bochum kam im weiteren Spielverlauf indes immer besser rein - und hatte nur fünf Minuten später eine Großchance zum Ausgleich: Eine Flanke von Gerrit Holtmann wurde vom Hamburger Kapitän Philipp Ziereis hochgefährlich abgefälscht, der Ball klatschte auf die Latte (9.). Kurz darauf verpasste Maxim Leitsch das 1:1, als er nur das Außennetz traf (13.). Der VfL hatte deutlich mehr Ballbesitz und kam immer wieder gefährlich vor das Tor der Kiezkicker - Simon Zoller (19.) und Herbert Bockhorn (26.) verzeichneten weitere Torannäherungen, ehe es schließlich im Tor der Paulianer einschlug: Robert Zulj hebelte die Abwehr der Gastgeber mit einem Traumpass auf Zoller aus, der Torwart Dejan Stojanovic verlud und mit seinem neunten Saisontor ausglich (28.).

Kyereh trifft nach Sololauf, Zoller kontert eiskalt

Es ging auch nach dem 1:1 Schlag auf Schlag: Der Hamburger Finn-Ole Becker klärte nach einer Ecke auf der Linie (31.), auf der Gegenseite schlugen die Gastgeber eiskalt zu: Nach einem Sololauf schoss Daniel-Kofi Kyereh wuchtig aus großer Distanz auf das Tor - ein Flatterball, der wohl zudem noch leicht abgefälscht war und VfL-Keeper Manuel Riemann kalt erwischte - 2:1 (32.). Die Bochumer bewiesen vor der Pause jedoch ebenfalls Comeback-Qualitäten: Eine neuerliche Holtmann-Flanke köpfte erneut Zoller ins Tor (43.).