VfL-Defensive schwach! "Wer so spielt, hat in der Oberliga nichts verloren"

VfL zu passiv

Vor der Begegnung stellte Wolfsburg die drittbeste Abwehr der Liga – von dieser Qualität war über 60 Minuten nichts zu sehen. Der TV hingegen, mitten im Abstiegskampf, lieferte eine engagierte Leistung ab und nutzte die Passivität des VfL gnadenlos aus. Badenstedts Angriffe liefen Welle um Welle auf das VfL-Tor, Rückraumspielerin Katharina Müller traf nach Belieben. „Die erste Halbzeit war ein Totalausfall“, fasste Trainer Oliver Bült den Auftritt seines Teams zusammen. „So eine schlechte Defensivleistung habe ich in meiner Zeit hier noch nicht erlebt. Kein Wechsel, keine Auszeit hat etwas gebracht, wir haben Hannover zum Tore werfen eingeladen.“

Zwar gestaltete der VfL die zweite Halbzeit mit 16:16 ausgeglichen, an einen Punktgewinn war aber zu keinem Zeitpunkt zu denken – gegen einen Gegner aus dem Tabellenkeller war das viel zu wenig. Bült: „Badenstedt ist ganz klar der verdiente Sieger. Wir hätten sie schlagen können, sogar schlagen müssen, aber nicht mit so einer Leistung. Wer so spielt, hat in der Oberliga nichts verloren.“

Coach legt Finger in die Wunde

Damit legte der Coach den Finger in die Wunde, denn: Mit einem Sieg in Hannover hätte Wolfsburg sich in der Tabelle bis auf Platz fünf nach vorn schieben können, so aber muss der Blick nach unten gehen. Abhängig von den Auf- und Absteigern aus höheren und niedrigeren Ligen könnte der zwölfte Rang zum Relegations- oder Abstiegsplatz werden – Wolfsburgs Vorsprung beträgt nur vier Punkte.

„So sind wir am kommenden Wochenende gegen Plesse-Hardenberg unter Zugzwang“, sorgt sich der Trainer. Die HSG ist Tabellendritter, ein schwerer Gegner. „Da müssen wir unsere Heimstärke zeigen, sonst wird es eng“, fordert Bült.

VfL: Tornow, Bausewein – Hänsel, Drotleff (2), Neumann, Kohn (13), Wöhner (6), Fanslau (8), Lösky, Meyer (2), Behne-Wiswe (2), Kohnert.